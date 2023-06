Puoi trasformare le tue foto in adesivi animati con iOS 17

L’app Messaggi su iPhone e iPad supporta gli adesivi da diversi anni ormai, ma Apple in iOS 17 sta revisionando l’esperienza degli adesivi per renderli più importanti.

Tutte le emoji sono ora considerate adesivi e possono essere utilizzate nell’app Messaggi come adesivi, con le emoji elencate accanto agli adesivi Memoji e ai pacchetti di adesivi che hai scaricato dall’App Store .

Inoltre, puoi creare i tuoi adesivi utilizzando lo strumento Rimuovi soggetto dallo sfondo che Apple ha aggiunto per le immagini in iOS 16 .

In una qualsiasi delle tue immagini in Foto (o immagini da Safari o da un’altra posizione), puoi premere a lungo sull’oggetto della foto per evidenziarlo e visualizzare un’interfaccia di opzioni.

Scegliendo l’opzione “Aggiungi adesivo” il soggetto selezionato viene trasferito nell’interfaccia dell’adesivo. Da lì, puoi aggiungere un effetto o eliminarlo. Gli effetti includono l’aggiunta di un contorno adesivo bianco, un effetto adesivo “gonfio”, un effetto glitterato e altro ancora. I soggetti estratti da Live Photo hanno la possibilità di essere animati.

Gli adesivi che hai creato possono essere utilizzati tramite l’interfaccia degli adesivi nell’app Messaggi, accessibile toccando il pulsante “+” e quindi “Adesivi”. Puoi inserire adesivi come singole immagini o aggiungerli a messaggi e foto, che è il modo in cui gli adesivi hanno funzionato da quando è stata introdotta la funzione.

