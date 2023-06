L’app Foto di iOS 17 riconosce i tuoi animali domestici

Apple in iOS 17 ha migliorato le capacità di riconoscimento delle immagini dell’iPhone , il che significa che l’ app Foto è ora in grado di riconoscere gli animali domestici oltre alle persone.

L’album “Persone” è ora l’album “Persone e animali domestici”, perché l’app ‌Foto‌ può rilevare gli animali e, in particolare, gli animali che sono importanti per te a causa del numero di foto che hai di loro.

Gli animali di cui hai una o due foto non verranno visualizzati in questa sezione, ma se hai più immagini dello stesso animale, vedrai l’animale elencato nell’album. Puoi aggiungere un nome per l’animale e confermare altre foto.

In questo album vedrai tutte le immagini che hai di quell’animale, il che è utile, e questa funzione consente anche di visualizzare ricordi specifici dell’animale nella sezione Per te.

La funzione di riconoscimento degli animali domestici sembra essere accurata ed è in grado di distinguere gli animali domestici che hanno la stessa colorazione. È stato in grado di distinguere tra due gatti bianchi, due gatti arancioni e due gatti soriani senza problemi e senza errori.

Gli animali domestici sono ora indicati da icone più accurate con la funzione Cerca e l’app proverà a determinare meglio una specie specifica.

Apple ha anche migliorato l’app ‌iOS 17‌ ‌Foto‌ con Visual Look Up per gli alimenti, che mostra ricette per piatti simili e un’opzione per cercare informazioni sul soggetto di una foto quando la rimuovi dallo sfondo. Visual Look Up ora funziona anche nei video.

Le modifiche all’app ‌Foto‌ sono disponibili per gli sviluppatori che eseguono la beta di ‌iOS 17‌, con Apple che prevede di rilasciare una beta pubblica di ‌iOS 17‌ il mese prossimo.

VIA