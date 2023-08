Cos’è un file HEIC?

Mantiene i livelli di qualità visiva mentre utilizza metà dello spazio sul tuo dispositivo. Ad esempio, un file JPEG richiede 10 MB di spazio per avere lo stesso aspetto di un file HEIC da 5 MB. Sebbene 5 MB non sembrino molto sugli smartphone di oggi, il risparmio di spazio complessivo può accumularsi in gigabyte se si considerano migliaia di immagini. Ciò si traduce anche in un trasferimento di file più veloce e in velocità di caricamento sul web.

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di HEIC

Cominciamo con i vantaggi HEIC.

I file HEIC sono due volte più efficienti di JPEG.

HEIC non comprime la qualità dell’immagine e supporta il colore a 16 bit per un editing flessibile.

Il trasferimento di file tra dispositivi è un gioco da ragazzi.

Velocità più elevate durante il caricamento di file HEIC su piattaforme di archiviazione cloud come OneDrive, Google Drive o Dropbox.

Includono tutti i metadati richiesti con cui lavorare.

Prima di modificare le impostazioni della fotocamera del telefono, è importante comprendere le due facce della stessa medaglia.

Anche se HEIC è sul mercato da anni, la compatibilità è stata un problema per molti. Funziona perfettamente sui dispositivi Apple, ma se disponi di un computer Windows o Linux, i file HEIC richiedono software di terze parti per aprire tali file.

Apple offre un’opzione per convertire i file HEIC in JPG durante il processo di trasferimento, ma vanifica lo scopo dell’utilizzo di un formato di file avanzato. La maggior parte dei siti Web supporta anche solo il formato JPG o PNG. Ti affiderai a uno strumento web o ad altri hack per convertire un file HEIC in un formato compatibile.

Sebbene siano necessari solo pochi minuti per completare la conversione, il processo può creare confusione per i non esperti. Adobe Photoshop e Lightroom, due soluzioni software popolari tra i fotografi, supportano il formato file HEIC.

Estensioni dei file HEIC

Sebbene Apple utilizzi solo il formato .heic su iPhone e tablet, esistono molte altre estensioni associate. Ad esempio, Canon e Sony preferiscono .hif. Le restanti estensioni dei file sono .heif, .heifs, .heics, .avifs, .avif, .avci e .avcs.

Posso disattivare HEIC sul mio telefono?

Anche se un iPhone o iPad è impostato per acquisire il formato HEIC per impostazione predefinita, puoi disattivarlo dalle impostazioni della Fotocamera. Se utilizzi Windows sul desktop, ti consigliamo di seguire i passaggi seguenti per eliminare i problemi di compatibilità.