Evento iPhone 15 di Apple previsto per il 12 o 13 settembre, lancio il 22 settembre

L’evento annuale per iPhone di Apple dovrebbe svolgersi martedì 12 settembre o mercoledì 13 settembre di quest’anno, secondo Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima edizione della sua newsletter Power On. Con la solita tempistica di Apple, i preordini per i nuovi iPhone sarebbero stati pubblicati pochi giorni dopo, venerdì 15 settembre, e il lancio sarebbe arrivato una settimana dopo, il 22 settembre.

Apple in genere tiene il suo evento nelle prime due settimane del mese, consentendole di lanciare i suoi nuovi iPhone e registrare entrate significative prima che il trimestre fiscale dell’azienda si concluda alla fine del mese, e sembra che quest’anno non farà eccezione. Ci sono state, tuttavia, voci di problemi di produzione, il che potrebbe significare che alcuni modelli vedono scorte molto limitate o anche un lancio leggermente ritardato.

Un rapporto di 9to5Mac la scorsa settimana ha affermato che più partner di operatori hanno impedito ai dipendenti di prendersi una pausa mercoledì 13 settembre, in previsione di un “importante annuncio di smartphone”. Non è del tutto chiaro il motivo per cui i giorni di riposo dei dipendenti del vettore vengano bloccati in un giorno dell’evento, poiché i giorni di preordine e di lancio sono i periodi più impegnativi, ma si allineano con il programma riportato da Gurman.

Gli eventi ‌iPhone‌ di Apple si tengono più comunemente il martedì, ad eccezione delle settimane che coincidono con il Labor Day di quel lunedì negli Stati Uniti. In questi casi, gli eventi si tengono solitamente il mercoledì per consentire ai media di viaggiare il giorno precedente senza interferire con la vacanza. Dato che la presunta settimana non include il Labor Day quest’anno, ciò farebbe pensare a un evento di martedì il 12 settembre, ma non è escluso che Apple opti per un evento di mercoledì per qualche motivo.

Apple di solito invia inviti ai media con circa una settimana di anticipo, quindi abbiamo ancora un po’ di tempo prima di ottenere la conferma ufficiale sulla data dell’evento, ma è probabile che nel prossimo mese emergeranno ulteriori voci che confermeranno le cose.

