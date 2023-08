I modelli di iPhone 15 Pro in arrivo con l’opzione di archiviazione da 2 TB

I modelli di iPhone 15 Pro di Apple saranno disponibili con una nuova opzione di archiviazione massima di 2 TB

Secondo l’account dell’aggregatore di notizie “yeux1122” sul blog coreano Naver, una fonte del fornitore ha confermato che l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno disponibili con il doppio della capacità di archiviazione massima rispetto ai modelli iPhone 14 Pro.

Inoltre, MacRumors ha scoperto un account Weibo che ha pubblicato durante il fine settimana facendo la stessa affermazione, aggiungendo che è probabile che i modelli Pro inizino con un minimo di 256 GB di spazio di archiviazione anziché l’attuale capacità di base di 128 GB sui modelli di iPhone 14.

In quest’ultimo scenario, Apple sarebbe in grado di mantenere quattro livelli di archiviazione disponibili: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. Tali dossi di archiviazione potrebbero anche coincidere con le voci secondo cui Apple dovrebbe aumentare il prezzo dei modelli di iPhone 15 Pro quest’anno.

Sia il giornalista di Bloomberg Mark Gurman che l’analista tecnologico Jeff Pu affermano di aspettarsi un aumento dei prezzi per i modelli Pro di quest’anno. Pu ritiene che l’iPhone 15 Pro potrebbe avere un prezzo a partire da $ 1.099, rispetto al prezzo iniziale di $ 999 dell’iPhone 14 Pro. Se questo è accurato, l’iPhone 15 Pro Max potrebbe avere un prezzo a partire da $ 1.199.

Naturalmente, è anche possibile che la voce da 2 TB sia fuori luogo e che Apple stia semplicemente aumentando il costo dei dispositivi per aumentare le entrate in mezzo a un calo del mercato degli smartphone. Nota che si diceva che anche i modelli di iPhone 14 Pro dell’anno scorso fossero disponibili con un’opzione da 2 TB , ma ciò non è accaduto.

VIA