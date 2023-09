Apple sperimenta la stampa 3D per creare dispositivi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple sta utilizzando stampanti 3D per realizzare il telaio di alcuni dei prossimi modelli Apple Watch Series 9 . Il nuovo processo di produzione che Apple sta testando utilizzerebbe meno materiale rispetto alle grandi lastre di metallo necessarie per la tradizionale produzione CNC, inoltre ridurrebbe il tempo necessario per realizzare nuovi dispositivi

Con una tecnica chiamata “binder jetting”, Apple è in grado di stampare il contorno di un dispositivo in modo fedele alla sua forma reale utilizzando una sostanza in polvere. Un secondo processo utilizza il calore e la pressione per comprimere il materiale in una sostanza che sembra acciaio, e viene poi raffinato con la macinazione.

Le informazioni di Gurman fanno eco a ciò che abbiamo già sentito dall’analista Apple Ming-Chi Kuo . A luglio, Kuo aveva affermato che l’imminente Apple Watch Ultra di seconda generazione includerà parti meccaniche stampate in 3D. Nello specifico, ha affermato che Apple sta “adottando attivamente la tecnologia di stampa 3D” e che alcuni dei componenti in titanio del nuovo ‌Apple Watch Ultra‌ sarebbero stampati in 3D.

Gurman afferma che Apple intende utilizzare questo nuovo metodo di stampa 3D per il telaio dei modelli ‌Apple Watch Series 9‌ in acciaio inossidabile piuttosto che per i componenti dell’Ultra, ma in ogni caso sembra che Apple stia testando più attivamente questo metodo di produzione a partire dal 2023. afferma che Apple prevede di stampare in 3D dispositivi in ​​titanio nel 2024.

Il passaggio alla stampa 3D per la produzione di alcuni dispositivi consentirebbe ad Apple di migliorare i tempi di produzione e potenzialmente di ridurre i costi. Kuo ha affermato che se il lavoro di Apple sui modelli di Apple Watch del 2023 andasse bene, Apple utilizzerà la stampa 3D per più dispositivi in ​​futuro.

Secondo Gurman, Apple e i suoi fornitori stanno sviluppando il metodo di stampa 3D da almeno tre anni. Gurman conferma che Apple espanderà il processo a più prodotti nei prossimi anni se i test su Apple Watch avranno esito positivo.

