Apple annuncia i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip serie M3

Apple ha annunciato oggi i personal computer MacBook Pro da 14 e 16 pollici di prossima generazione durante l’evento “Scary Fast”. Questi nuovi computer includono i nuovi chip M3, M3 Pro e M3 Max, anch’essi annunciati durante l’evento.

Ogni modello della nuova gamma è dotato di un display Liquid Retina XDR con contenuti SDR più luminosi del 20%, una fotocamera 1080p integrata e un sistema audio a sei altoparlanti. I nuovi MacBook Pro offrono anche fino a 22 ore di durata della batteria. Il display offre anche 1.000 nit sostenuti e 1.600 nit di luminosità di picco per i contenuti HDR.

Il chip M3 standard ha una CPU fino a 8 core e una GPU fino a 10 core, il chip M3 Pro ha una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core e il chip M3 Max ha fino a una CPU a 16 core e una GPU fino a 40 core. I chip M3, M3 Pro e M3 Max supportano rispettivamente fino a 24 GB, 36 GB e 128 GB di memoria unificata.

Ogni modello della nuova gamma è dotato di un display Liquid Retina XDR con contenuti SDR più luminosi del 20%, una fotocamera 1080p integrata e un sistema audio a sei altoparlanti. I nuovi MacBook Pro offrono anche fino a 22 ore di durata della batteria. Il display offre anche 1.000 nit sostenuti e 1.600 nit di luminosità di picco per i contenuti HDR.

Il chip M3 standard ha una CPU fino a 8 core e una GPU fino a 10 core, il chip M3 Pro ha una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core e il chip M3 Max ha fino a una CPU a 16 core e una GPU fino a 40 core. I chip M3, M3 Pro e M3 Max supportano rispettivamente fino a 24 GB, 36 GB e 128 GB di memoria unificata.

Per prestazioni eccezionali, i modelli MacBook Pro M3 Max da 14 pollici e 16 pollici offrono velocità fino a 2,5 volte superiori rispetto al MacBook Pro da 16 pollici con M1 Max e fino a 11 volte superiori rispetto al MacBook Pro più veloce basato su Intel.

I chip M3, M3 Pro e M3 Max sono realizzati utilizzando la tecnologia a 3 nanometri e offrono una GPU di nuova generazione più veloce ed efficiente. Sono dotati della tecnologia “Dynamic Caching”, il che significa che la GPU alloca l’uso della memoria locale nell’hardware in tempo reale, garantendo che venga utilizzata solo l’esatta quantità di memoria necessaria per ciascuna attività.

Oltre agli aggiornamenti interni, c’è anche un nuovo colore nella gamma MacBook Pro: Space Black. Solo le versioni M3 Pro e M3 Max del computer sono disponibili in Space Black. Apple afferma che la finitura riduce notevolmente le impronte digitali grazie a un sigillo di anodizzazione. Anche i modelli M3 Pro e M3 Max sono disponibili in argento, mentre il modello M3 da 14 pollici è disponibile in argento e grigio siderale.

VIA