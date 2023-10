Google paga ad Apple da 18 a 20 miliardi di dollari all’anno per diventare il motore di ricerca iOS predefinito

È risaputo che Apple e Google hanno un considerevole accordo finanziario che garantisce la posizione di Google come motore di ricerca predefinito sui dispositivi iOS di Apple, ma nessuna delle due società rivela gli importi coinvolti. Nel 2021, il consulente finanziario Bernstein ha suggerito che Google avrebbe pagato ad Apple fino a 10 miliardi di dollari all’anno per mantenere lo status quo. Tuttavia, in una nuova nota per gli investitori, l’analista afferma che il pagamento di Google ad Apple è ora compreso tra 18 e 20 miliardi di dollari.

Riportato per la prima volta da The Register , Bernstein ha pubblicato un rapporto in cui valuta le potenziali implicazioni per Apple del processo antitrust in corso da parte del governo americano contro Google, con il Dipartimento di Giustizia che considera l’accordo sui servizi informativi (ISA) di Google con Apple come prova del monopolio dei motori di ricerca. .

“Crediamo che ci sia la possibilità che i tribunali federali si pronuncino contro Google e lo costringano a terminare il suo accordo di ricerca con Apple,” ha detto Bernstein nel rapporto visto da The Register. “Stimiamo che l’ISA valga 18-20 miliardi di dollari in pagamenti annuali da Google ad Apple, pari al 14-16% dei profitti operativi annuali di Apple.”

Bernstein afferma che Google paga il 22% delle entrate pubblicitarie totali sotto i costi di acquisizione del traffico (TAC) e stima che Apple probabilmente ne riceverà circa il 40%. Bernstein basa i suoi numeri sui documenti pubblici di Apple e su un’analisi dal basso verso l’alto dei costi di acquisizione del traffico di Google. Il DoJ ha affermato nel corso del processo che ritiene che Apple riceva circa 10 miliardi di dollari dall’ISA con Google, sebbene le sue informazioni provengano da fonti esterne.

Il mese scorso, il processo ha rivelato che Microsoft stava valutando la possibilità di vendere il suo motore di ricerca Bing ad Apple. Se l’acquisizione fosse avvenuta, Bing avrebbe sostituito Google come motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple.

Gli esperti sostengono che esiste la possibilità che Google perda la causa, il che metterebbe a serio rischio il lucroso accordo di Apple, in vigore da un decennio. Tuttavia, non è prevista una sentenza sul caso prima del prossimo anno, ed è probabile che il procedimento venga prolungato a causa del lungo processo di appello.

