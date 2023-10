MacBook Pro con display OLED probabilmente ancora ad almeno tre anni di distanza

Mancano ancora almeno tre anni al lancio dei primi modelli di MacBook Pro di Apple con display OLED, secondo le informazioni condivise oggi da Ross Young, CEO della società di ricerca Display Supply Chain Consultants.

In un webinar sui display con Woo Jin Ho di Bloomberg Intelligence, Young ha affermato che ci vorranno alcuni anni prima che i partner della catena di fornitura di Apple costruiscano linee di produzione per la produzione di massa di pannelli OLED delle dimensioni di un laptop, quindi non si aspetta modelli MacBook Pro con Il lancio dei display OLED è previsto fino al 2026 o 2027. Ha già condiviso questo lasso di tempo in precedenza .

Rispetto agli attuali modelli di MacBook Pro con schermi LCD, i vantaggi della tecnologia OLED includerebbero una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora.

Come ampiamente diffuso, Young ha ribadito che anche i modelli di iPad Pro di prossima generazione lanciati nel 2024 saranno dotati di display OLED. Il lancio dei primi modelli di iPad Air e iPad mini con display OLED non è previsto prima del 2026 ; di conseguenza, Young ha confermato che questi dispositivi rimarranno dotati di schermi LCD anche l’anno prossimo.

Young è da diversi anni una fonte affidabile di informazioni relative ai display per i futuri prodotti Apple, con un track record estremamente accurato .

