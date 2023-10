Twitter potrebbe pianificare di aggiungere altri livelli Premium

Il social network X, precedentemente noto come Twitter, potrebbe presto offrire più di un livello di abbonamento. Il codice nell’app suggerisce che l’offerta Premium potrebbe essere suddivisa in tre, inclusi Premium Basic, Premium Standard e Premium Plus.

Premium Basic elenca “annunci completi” nel feed Per te, mentre Premium Standard afferma di avere “metà annunci” in Per te. Premium Plus afferma che non ci saranno annunci in For You. Data la menzione specifica del feed For You, sembra che tutti i livelli continueranno ad avere annunci nelle risposte. Le entrate derivanti dagli annunci di risposta vengono utilizzate per pagare i creatori di contenuti sul social network.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

Al momento, un abbonamento Premium ha un prezzo di $ 8 al mese o $ 84 all’anno e non si sa ancora quale potrebbe essere il prezzo dei nuovi livelli. Inoltre non ci sono altri dettagli sulle differenze tra i piani o informazioni sul lancio.

