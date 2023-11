Confronto delle prestazioni: MacBook Pro M3 Max e MacBook Pro M1 Max

Apple la scorsa settimana ha lanciato i suoi nuovi modelli di MacBook Pro con chip M3, M3 Pro e M3 Max. Abbiamo già dato un’occhiata al MacBook Pro M3 Pro , ma volevamo anche testare il chip M3 Max top di gamma per vedere come si comporta.

Mentre le prestazioni dell’M3 Pro sono state complessivamente deludenti rispetto all’M2 Pro e persino all’M1 Pro , lo stesso non si può dire dell’M3 Max. Utilizzando Geekbench , l’M3 Max è veloce quasi quanto l’‌M2‌ Ultra, ottenendo un punteggio single-core di 3217 e un punteggio multi-core di 21597. ‌M2‌ Max ha un punteggio single-core di 2737 e un punteggio multi-core di 14503, e la differenza è ancora più pronunciata rispetto all’M1 Max 2021 , il primo MacBook Pro da 16 pollici ad avere un chip in silicio Apple. L’‌M1 Max‌ ha un punteggio single-core di 2379 e un punteggio multi-core di 12206.

Altri test di benchmarking mostrano miglioramenti importanti simili tra l’M3 Max del 2023 e l’‌M1 Max‌ del 2021. In Cinebench, l’M3 Max ha ottenuto un punteggio CPU multi-core di 1601, rispetto a un punteggio di 788 dell’‌M1 Max‌. Un rendering in classe in Blender ha richiesto tre minuti e mezzo con la macchina M3 Max e otto minuti e mezzo con la macchina ‌M1 Max‌.

L’esportazione di un video 4K di 16 minuti con più effetti ha richiesto cinque minuti e mezzo sull’M3 Max e sette minuti e mezzo sull’‌M1 Max‌.

Per quanto riguarda le velocità degli SSD, erano più o meno le stesse. L’‌M1 Max‌ ha registrato punteggi di lettura/scrittura rispettivamente di 5727/5980, mentre l’M3 Max ha ottenuto punteggi di lettura/scrittura di 5032/6197, rispettivamente.

Ti consigliamo di guardare il nostro video completo per un confronto più dettagliato tra le due macchine, che offre uno sguardo utile sui progressi compiuti dal silicio Apple in due anni. ‌M1 Max‌ è ancora un chip super veloce e probabilmente non vorrai passare a M3 Max se hai già una macchina ‌M1 Max‌, ma in alcuni test il nuovo chip è fino a due volte più veloce.

VIA