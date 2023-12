iPhone 17 Pro sarà dotato del chip Wi-Fi 7 progettato da Apple, prevede un analista

I modelli di iPhone 17 Pro nel 2025 saranno dotati di un chip Wi-Fi 7 progettato da Apple, secondo Jeff Pu, un analista che copre le aziende all’interno della catena di fornitura di Apple.

In una nota di ricerca di questa settimana con la società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong, Pu ha affermato che il chip potrebbe rappresentare una minaccia a lungo termine per Broadcom, che attualmente fornisce ad Apple un chip combinato Wi-Fi e Bluetooth per iPhone.

Pu ritiene che Apple espanderà il suo chip Wi-Fi interno all’intera serie iPhone 18 nel 2026. Non ha condiviso ulteriori dettagli sul chip.

A gennaio, Mark Gurman di Bloomberg‘ ha riferito che Apple stava sviluppando un proprio chip combinato Wi-Fi e Bluetooth da utilizzare nei dispositivi a partire dal 2025. Più tardi quel mese, tuttavia, l’analista della catena di fornitura Ming-Chi Kuo disse che si trattava di un chip solo Wi-Fi e disse ” Non è chiaro se lo sviluppo sia ripreso.Apple ha sospeso lo sviluppo “per un po’”.

Come il modem 5G di cui si vocifera da tempo per gli iPhone, il chip Wi-Fi consentirebbe ad Apple di ridurre ulteriormente la sua dipendenza dai fornitori esterni per componenti.

Il supporto Wi-Fi 7 consentirebbe ai modelli iPhone 17 Pro di inviare e ricevere dati sulle bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz contemporaneamente con un router supportato, con conseguente velocità Wi-Fi più elevata, latenza inferiore e connettività più affidabile. Secondo Qualcomm, il Wi-Fi 7 può fornire velocità di picco superiori a 40 Gbps, un aumento di 4 volte rispetto al Wi-Fi 6E.

Ad agosto, Pu ha affermato che i modelli di iPhone 16 Pro lanciati l’anno prossimo presenteranno anche il supporto Wi-Fi 7, ma non con un supporto Apple chip progettato.

