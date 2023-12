Threads viene lanciato nell’Unione Europea

Threads è ora disponibile per gli utenti dell’Unione Europea, ha annunciato il CEO di Meta Mark Zuckerberg. La mossa arriva cinque mesi dopo che la rete di social media è stata lanciata nella maggior parte dei mercati di tutto il mondo, ma è rimasta non disponibile per gli utenti con sede nell’UE a causa di ostacoli normativi .

“Oggi apriamo i thread a più paesi in Europa”, ha scritto Zuckerberg in un post sulla piattaforma . “Benvenuti a tutti.” Oltre a creare un profilo Threads per postare, gli utenti nell’UE possono anche semplicemente sfogliare Threads senza avere un account Instagram, un’opzione probabilmente introdotta per conformarsi alla legislazione relativa ai servizi online.

Si ritiene che il ritardo dell’azienda nel lancio del servizio nei paesi dell’UE sia stato causato dal Digital Markets Act, o DMA, dell’UE, che ha lo scopo di rendere il settore tecnologico più aperto ed equilibrare la concorrenza.

Quando Meta ha lanciato Threads a luglio , gli utenti si sono registrati tramite il proprio account Instagram, che ha consentito a Threads di acquisire milioni di utenti. Tuttavia, l’integrazione tra le due piattaforme non è stata accolta favorevolmente da tutti e ha portato a lamentele sull’impossibilità di eliminare il proprio profilo Threads senza eliminare anche il proprio account Instagram.

Poi, a novembre, Meta ha allentato l’integrazione implementando un modo per eliminare o disattivare un profilo Threads separatamente lasciando intatto l’account Instagram associato.

L’espansione in un mercato di 448 milioni di persone dovrebbe vedere il numero di utenti di Threads ottenere un discreto incremento. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in una conferenza sugli utili aziendali in ottobre che Threads ora ha “poco meno di” 100 milioni di utenti mensili. Dal suo lancio all’inizio di quest’anno ha acquisito un’app Web, la possibilità di cercare post e una funzionalità di modifica dei post.

VIA