Apple si offre di aprire la tecnologia di pagamento NFC agli sviluppatori di terze parti in Europa

Apple ha proposto di aprire la sua tecnologia di pagamento NFC a sviluppatori terzi in Europa, consentendo ai rivali diretti di Apple Pay di operare per la prima volta su iPhone .

Storicamente, l’uso del chip NFC di Apple negli iPhone e negli Apple Watch per i pagamenti è stato utilizzato esclusivamente da ‌Apple Pay‌, limitando la capacità delle banche e di altri servizi finanziari di offrire le proprie soluzioni di pagamento contactless sulle piattaforme Apple. In una dichiarazione a Reuters , Apple ha dichiarato:

Ci siamo impegnati a fornire agli sviluppatori terzi nello Spazio economico europeo un’opzione che consentirà ai loro utenti di effettuare pagamenti contactless NFC dalle loro app iOS, separatamente da Apple Pay e Apple Wallet.

La concessione fa parte degli sforzi di Apple per affrontare le accuse antitrust imposte dalla Commissione Europea, che accusano l’azienda di soffocare la concorrenza limitando l’accesso di terzi alle funzionalità NFC sui dispositivi iOS.

In base agli impegni proposti, gli sviluppatori di applicazioni di pagamento, bancarie e di portafoglio digitale nello Spazio economico europeo (SEE) potranno integrare le proprie soluzioni con il chip NFC sui dispositivi Apple. Questo cambiamento significa che i consumatori potrebbero avere la possibilità di utilizzare app abilitate NFC di altri fornitori, insieme o al posto di ‌Apple Pay‌. Secondo quanto riferito, l’impegno include funzionalità aggiuntive come l’impostazione predefinita delle app di pagamento preferite e l’integrazione con le funzionalità di sicurezza di Apple come Face ID .

Sebbene il focus di questi cambiamenti sia all’interno del SEE, una regione più ampia dell’Unione Europea, le implicazioni del cambiamento potrebbero avere un impatto più ampio sul mercato dei pagamenti mobili a livello globale. Lo Spazio economico europeo copre la stragrande maggioranza del mercato europeo e la decisione di Apple potrebbe costituire un precedente per le sue operazioni in altre aree del mondo in futuro, man mano che aumenta il controllo antitrust.

Nell’ambito del processo di revisione, la Commissione Europea sta attualmente cercando feedback da aziende rivali e clienti sulle concessioni proposte da Apple. La decisione finale prenderà in considerazione le risposte di queste parti interessate. Se approvati, l’attuazione degli impegni proposti da Apple sarà monitorata da un fiduciario che riferirà alla Commissione.

