Ecco tutte le app preinstallate su Apple Vision Pro

Vision Pro viene fornito con una serie di app Apple disponibili anche su iPhone e iPad. Abbiamo visto alcune delle app negli ultimi mesi in piccole informazioni fornite da Apple, ma le specifiche tecniche di Vision Pro pubblicate oggi insieme ai preordini elencano tutte le app fornite con il dispositivo.

App preinstallate ottimizzate per Vision Pro:

App Store

Incontra i dinosauri

File

Forma libera

Nota chiave

Posta

Messaggi

Consapevolezza

Musica

Appunti

Fotografie

Safari

Impostazioni

Suggerimenti

tv

App preinstallate non ottimizzate per Vision Pro:

Libri

Calendario

Casa

Mappe

Notizia

Podcast

Promemoria

Scorciatoie

Azioni

Memo vocali

Curiosamente, sebbene sia preinstallata un’app Keynote, Apple non elenca le altre app iWork come Pages e Numbers. Dov’è non è nell’elenco di Apple, né lo sono le app Salute, Orologio, Contatti e Meteo. FaceTime non è nell’elenco, ma le clausole scritte in piccolo confermano che sul dispositivo esiste effettivamente un’app FaceTime e anche un’app Capture per scattare video e foto.

Potrebbero esserci alcune app Apple che non sono preinstallate ma che possono essere scaricate dall’App Store dopo il lancio e ci saranno numerose app di terze parti progettate per Vision Pro.

Condivideremo un elenco di app Vision Pro più vicino al debutto delle cuffie e vale anche la pena notare che molte app iOS verranno eseguite automaticamente sul dispositivo a meno che gli sviluppatori non decidano di disattivarle

