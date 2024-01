iPad Air di nuova generazione con display da 12,9 pollici e fotocamera riprogettata rivelati nei rendering CAD

Il design del prossimo modello di iPad Air da 12,9 pollici di Apple è stato presumibilmente rivelato oggi nei nuovi rendering CAD condivisi da 91Mobiles .

Come previsto, i render mostrano un aspetto generale molto simile al design dell’‌iPad Air‌ utilizzato per i modelli di quarta e quinta generazione, ma semplicemente ingrandito per ospitare un display più grande.

La differenza più evidente sul dispositivo è l’unità fotocamera posteriore ridisegnata, che ora sporge dalla parte posteriore a forma di pillola più lunga, a differenza del singolo ritaglio sporgente rotondo dell’attuale ‌iPad Air‌. Questo nuovo design sembra ricordare in qualche modo la fotocamera posteriore di iPhone X e ‌iPhone‌ XS.

Si prevede che il dispositivo sarà rivolto a coloro che desiderano un tablet più grande dell’attuale ‌iPad Air‌ da 10,9 pollici, ma non hanno bisogno delle funzionalità di fascia alta dell’‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici come ProMotion o uno scanner LiDAR. Questo è simile all’approccio di Apple con il MacBook Air da 13,6 e 15,3 pollici , così come con l’ iPhone 15 da 6,1 pollici e l’iPhone 15‌ Plus da 6,7 ​​pollici.

91Mobiles ha inoltre ribadito che l’‌iPad Air‌ di prossima generazione presenterà il chip M2 . Si dice che il dispositivo entrerà in produzione nel primo trimestre del 2024, quindi potrebbe già essere in corso. Si prevede che il lancio verrà lanciato ” all’inizio ” di quest’anno, probabilmente a marzo .

