Rumor dicono che Vision Pro verrà lanciato nell’ultima settimana di gennaio

Le cuffie Vision Pro di Apple verranno lanciate nell’ultima settimana di gennaio, afferma un rapporto online approssimativo proveniente dalla Cina.

Le informazioni provengono da Wall Street Insights , un servizio di notizie sugli investitori cinesi con un track record non dimostrato per le voci su Apple. Il sito web afferma di aver ottenuto informazioni esclusive che suggeriscono che Vision Pro verrà lanciato sabato 27 gennaio negli Stati Uniti. Mentre il rapporto afferma chiaramente che il lancio è previsto in una data che cade di sabato negli Stati Uniti, c’è la possibilità che il sito web si riferisca effettivamente al 27 gennaio in Cina, che cade venerdì 26 gennaio negli Stati Uniti. Stati Uniti: una data molto più probabile per il lancio del Vision Pro.

Apple non ha mai lanciato nessuno dei suoi prodotti hardware di sabato, quindi sembra molto improbabile che le cuffie Vision Pro siano le prime. Probabilmente l’azienda preferisce lanciare i prodotti nei giorni feriali per allinearsi al normale orario lavorativo, garantendo la massima copertura mediatica e la reazione del mercato azionario. Venerdì 26 gennaio è probabilmente anche un’interpretazione più accurata poiché Apple sceglie in modo schiacciante il venerdì per lanciare i suoi nuovi dispositivi.

Apple afferma semplicemente che le cuffie Vision Pro verranno lanciate “all’inizio” di quest’anno e non ha ancora annunciato alcun periodo di tempo specifico per i preordini e il lancio del prodotto. L’analista Apple Ming-Chi Kuo, spesso accurato, ha recentemente affermato che si aspetta che Vision Pro arrivi sugli scaffali a fine gennaio o inizio febbraio, il che è in linea con questo ultimo rapporto dalla Cina. Mark Gurman di Bloomberg , d’altra parte, è stato più deciso nel dire che Apple sta pianificando il lancio al dettaglio del dispositivo per febbraio .

