Guida alla scelta del monitor per lo smart working

Nel contesto odierno, dove lo smart working è una realtà sempre più consolidata, diventa importante attrezzarsi anche a casa propria con gli strumenti migliori possibili. Il PC viene normalmente fornito dall’azienda e spesso anche periferiche come mouse o tastiera, ma un elemento come il monitor, fornito spesso in ufficio, non può essere portato “avanti e indietro”, per ovvi motivi logistici. È quindi necessario acquistarne uno proprio per poter lavorare al meglio anche dalla comodità della propria casa e la decisione di quale monitor acquistare può influire significativamente sull’attività lavorativa.

Vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali da considerare nella scelta di un monitor ottimale e infine, approfondiamo un modello che si possa adattare a queste, come il MyView Smart Monitor.

Dimensioni e Risoluzione

La dimensione del monitor e la sua risoluzione sono tra i primi aspetti da valutare. Un display con risoluzione UHD 4K (3840×2160) permette di visualizzare file e fotografie in modo più nitido, dettagliato e chiaro. Una dimensione dello schermo congrua consente, inoltre, un maggiore comfort visivo, riducendo lo sforzo oculare durante l’attività lavorativa.

Tecnologia del pannello

La tecnologia del pannello è determinante per la qualità visiva. I pannelli TN, pur essendo veloci e con elevate frequenze di aggiornamento, soffrono in termini di resa cromatica e angoli di visione. I pannelli VA offrono un miglior contrasto e una buona resa dei colori, ma sono i pannelli IPS a eccellere in questo ambito, garantendo angoli di visione estesi e una resa cromatica precisa e realistica.

HDR e Certificazioni

L’High Dynamic Range (HDR) migliora il contrasto, permettendo di riprodurre immagini con dettagli più marcati nelle zone chiare e scure. I monitor che supportano standard come HDR10 o HDR10+ sono da preferire per applicazioni professionali. La certificazione DisplayHDR della VESA garantisce, inoltre, la qualità delle prestazioni HDR del monitor, con una scala che va da DisplayHDR 400 in su, indicando una migliore luminosità e qualità d’immagine.

Gamma Cromatica e Calibrazione

La gamma cromatica di un monitor ne determina la capacità di riprodurre fedelmente i colori. Standard come sRGB, Adobe RGB e DCI-P3 indicano la varietà e la fedeltà dei colori visualizzabili.

La possibilità di calibrare il monitor, attraverso software dedicati e l’uso di un colorimetro, è fondamentale per assicurare una resa cromatica eccellente, permettendo regolazioni precise di luminanza, gamma e punto di bianco.

Connettività

Un monitor per gaming deve offrire un’ampia gamma di opzioni di connettività, compatibili sia con le esigenze attuali che future. Porte come HDMI, DisplayPort e USB-C sono essenziali, con la tecnologia Thunderbolt che rappresenta un plus per la trasmissione ad alta velocità di dati e video. Queste opzioni offrono la flessibilità necessaria per collegare diversi dispositivi.

Comfort di utilizzo

L’ergonomia è un aspetto spesso sottovalutato ma di vitale importanza. Passare ore davanti allo schermo richiede un monitor che possa essere regolato in altezza e inclinazione, e che offra la funzionalità pivot per la rotazione dello schermo. Supporti che permettono un’estrema libertà di movimento e una facile condivisione dei contenuti, migliorando la postura e riducendo la fatica muscolare, sono da preferire.

Il Monitor Smart MyView: una soluzione da prendere in considerazione

Tra i diversi monitor che si possono valutare per gli smart workers c’è il Monitor Smart MyView da 32″ della Serie SR50F di LG. Questo è un dispositivo versatile che si adatti perfettamente sia all’ambiente lavorativo sia domestico.

Dotato di un pannello IPS Full HD (1920×1080), questo monitor garantisce colori brillanti e immagini nitide da qualsiasi angolo di visione, rendendolo ottimale per la miglior esperienza lavorativa possibile. Grazie alla tecnologia HDR, offre un contrasto e una gamma di colori migliorati.

Inoltre, in termini di connettività, il monitor è dotato di Bluetooth e WiFi che permettono il mirroring wireless di altri dispositivi attraverso AirPlay 2 e Screen Share.In aggiunta a tutto questo, la linea LG MyView Smart Monitor supporta vari programmi essenziali per chi lavora, come per esempio Microsoft 365 e Google Calendar.

Integrato con il sistema operativo webOS 23, il monitor può anche diventare un vero e proprio hub di intrattenimento smart post lavoro, permettendo l’accesso diretto a servizi OTT come Netflix, Prime Video, Disney+, e YouTube senza la necessità di collegare un PC.

Questo, unito alle funzionalità di produttività avanzata, come la possibilità di accedere al proprio PC da remoto, lo rende uno strumento di lavoro versatile ed efficace.

Il design elegante e salvaspazio si adatta a qualsiasi setup, mentre la varietà di opzioni di connettività, inclusi due ingressi USB e due HDMI, assicura la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

La scelta di un monitor per lo smart working non deve essere lasciata al caso: risoluzione, tecnologia del pannello, qualità HDR, gamma cromatica, calibrazione, connettività ed ergonomia sono tutti fattori che devono essere attentamente valutati.