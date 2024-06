La nuova modalità di gioco di iOS 18 rende gli iPhone più veloci e reattivi

Con iOS 18 , Apple aggiunge la modalità Gioco su iPhone . Una modalità di gioco simile è stata aggiunta a macOS Sonoma lo scorso anno e, secondo Apple, si applicano le stesse funzionalità di miglioramento delle prestazioni.

Quando abilitata, la Modalità Gioco ottimizza l’esperienza di gioco dando al gioco l’accesso con la massima priorità al processore del tuo ‌iPhone‌, riducendo al contempo l’utilizzo per le attività in background.

Apple afferma che la modalità Gioco migliora anche la reattività degli AirPod e dei controller di gioco collegati riducendo la latenza di input e la latenza audio.

Non c’è nulla da impostare con la Modalità Gioco: si attiva automaticamente quando avvii un gioco o un’app associata a un gioco, come indicato da una breve notifica.

La funzionalità è progettata per titoli AAA come Assassin’s Creed Mirage e Resident Evil Village . Capcom ha annunciato lunedì che Resident Evil 7 arriverà su ‌iPhone‌, iPad e Mac il 2 luglio, offrendo un’altra opportunità per vedere come si comporta la nuova modalità di gioco su ‌iOS 18‌ e iPadOS 18.

