iOS 18.1 Beta include la registrazione e la trascrizione delle chiamate

La beta di iOS 18.1 che Apple ha fornito oggi agli sviluppatori introduce Apple Intelligence e include la funzionalità che consente agli utenti di registrare e trascrivere le telefonate.

Con l’aggiornamento, puoi toccare il pulsante di registrazione nell’angolo in alto a sinistra dopo aver effettuato una chiamata. Tutti i partecipanti alla chiamata vengono avvisati che la chiamata viene registrata tramite un messaggio sonoro. Non esiste un dialogo di conferma, quindi se una persona desidera non essere registrata, dovrà riattaccare.

Una volta che la chiamata è in corso, l’audio viene registrato e salvato nell’app Note. Le telefonate registrate possono essere aperte da Notes ed è possibile riascoltare la chiamata, visualizzare una trascrizione completa e ottenere un riepilogo dalla trascrizione senza dover riascoltare l’intera cosa.

I riepiloghi sono attivi su tutto il sistema operativo in iOS 18.1 e puoi essenzialmente selezionare qualsiasi testo su un iPhone per ottenerne un riepilogo.

VIA