Pixel 9 Pro Fold di Google avrà un display esterno più grande da 6,24 pollici

Il mese prossimo, ci aspettiamo che Google tolga finalmente il velo da Pixel 9 Pro Fold. Anche se lo avevano già anticipato in un video qualche settimana fa. Questa volta, Google sta cercando di adottare un display con copertura più alta, che cambierà le proporzioni di entrambi i display.

Secondo Android Authority, Pixel 9 Pro Fold avrà un display da 6,24 pollici , con una risoluzione di 2.424 x 1080. Rispetto alla risoluzione 2.092 x 1080 da 5,8 pollici del Pixel Fold originale. Sta anche ottenendo un aumento di luminosità tanto necessario, ora a 1.800 nit di luminosità per i contenuti HDR, il che significa che la luminosità di picco è probabilmente ancora più elevata.

Anche il display principale sta cambiando e ora sarà un display da 8 pollici con una risoluzione di 2.152 x 2.076 e un aumento della luminosità fino a 1.600 nit per l’HDR. Questo è leggermente più grande e più vicino ad essere un quadrato, proprio come molti altri pieghevoli.

Sulla base di ciò che abbiamo visto finora, sembra davvero che Google stia rendendo il Pixel 9 Pro Fold molto più simile al OnePlus Open (o OPPO Find N3). E mi va benissimo così. OnePlus Open è un pieghevole incredibilmente buono, anche un anno dopo. Le dimensioni dello schermo sono leggermente diverse tra OnePlus Open e Pixel 9 Pro Fold, quindi non è proprio una copia carbone, ma abbastanza vicino.

Ora, con queste modifiche, Google sta cambiando anche il numero di utenti che utilizzano il dispositivo pieghevole, se abbiamo utilizzato solo Pixel Fold. A causa del display corto e ampio, quando hai aperto Pixel Fold, era più un tablet orizzontale, il che significa che eri già in modalità tablet per le app che lo supportavano. Rispetto ad altri pieghevoli che richiedono la rotazione del telefono per accedere alla modalità tablet.

Dovremmo saperne di più su Google Pixel 9 Pro Fold il 13 agosto, quando Google dovrebbe annunciare l’intera gamma Pixel 9. Che include Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

