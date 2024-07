Taiwan ha appena fatto trapelare Google Pixel 9 Pro Fold

Google annuncerà i nuovi dispositivi Pixel il mese prossimo in un evento a Mountain View. È una cosa un po’ strana per Google, dal momento che i Pixel vengono solitamente annunciati a ottobre e in occasione di un evento a New York o San Francisco. Non nel campus di Google a Mountain View. Si vocifera però che Google abbia almeno quattro smartphone Pixel da annunciare e almeno due smartwatch. Quindi c’è molto da vedere il prossimo mese.

Questo ci porta all’ultima fuga di notizie , che in realtà proviene dalla National Communications Commission (NCC) di Taiwan, che è fondamentalmente la loro versione della FCC. Come con la FCC, Google deve inviare i prodotti alla NCC per l’approvazione prima che possano essere venduti. E l’NCC ha deciso di pubblicare le foto del telefono . Quindi qui possiamo vedere Pixel 9 Pro Fold , ma sembra anche essere un prototipo e potrebbe essere un prototipo finale. Ma possiamo dire, in base al logo sul retro, che non è la versione definitiva.

Anche se non conosciamo ancora le dimensioni esatte del Pixel 9 Pro Fold (spero davvero che non sia il nome definitivo), assomiglia molto a OnePlus Open o OPPO Find N3. Che ha un display principale con proporzioni 18:9, simile a un normale telefono a piastra. Sarebbe un grande allontanamento dal Pixel Fold in stile passaporto rilasciato dalla società l’anno scorso. Che io e molti altri abbiamo amato.

In una sorprendente svolta degli eventi, Google presumibilmente utilizza una batteria più piccola per Pixel 9 Pro Fold, a soli 4.560 mAh. Il Pixel Fold originale era da 4.727 mAh, ovvero circa il 4% più piccolo. Ma ammettiamolo, Pixel Fold non era esattamente noto per la sua batteria. Forse il nuovo Tensor G4 offrirà un’efficienza migliore rispetto al Tensor G3; la serie Pixel 8 con Tensor G3 è arrivata all’ultimo posto in quasi tutti i test della batteria dello scorso anno. Non dimenticare, Pixel 9 Pro Fold sta passando da un Tensor G2 a un Tensor G4, quindi qui riceve due generazioni di aggiornamenti di chip.

Con un nome come “Pixel 9 Pro Fold”, non posso fare a meno di pensare che Google potrebbe rilasciare un pieghevole non Pro quest’anno o in futuro. Il che potrebbe essere positivo per un prezzo più basso. L’anno scorso il Pixel Fold aveva un prezzo di 1.799 dollari, lo stesso del Galaxy Z Fold 5. Tuttavia, OnePlus Open partiva da 1.599 dollari e praticamente ha doppiato entrambi gli altri pieghevoli. Se Google potesse offrire Pixel 9 Pro Fold a un prezzo inferiore, potrebbe davvero essere un grande venditore.

