A18 vs. A18 Pro: qual è la differenza?

Apple ha introdotto nuovi chip di seconda generazione a 3 nanometri per entrambi i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro , apportando notevoli miglioramenti nelle prestazioni. ‌iPhone 16‌ e 16 Plus hanno un chip A18, mentre ‌iPhone 16 Pro‌ e Pro Max hanno un chip A18 Pro.

I chip sono simili, ma ci sono alcune differenze di cui essere a conoscenza, oltre alle differenze nel design termico di ‌iPhone 16‌ e 16 Pro.

Funzionalità condivise di A18 e A18 Pro

Realizzato con un processo da 3 nm di seconda generazione e transistor più piccoli.

CPU a 6 core con quattro core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza.

Neural Engine a 16 core potenziato, ottimizzato per l’esecuzione di modelli generativi di grandi dimensioni.

Sottosistema di memoria aggiornato con una larghezza di banda di memoria aumentata del 17%.

Caratteristiche A18/iPhone 16

L’A18 ha una GPU a 5 core anziché a 6 core come nell’A18 Pro.

I modelli ‌iPhone 16‌ hanno un nuovo design termico. Apple afferma di aver aggiornato la scheda logica principale, centralizzando il posizionamento dei chip e ottimizzando l’architettura circostante. C’è una sottostruttura in alluminio riciclato che dissipa il calore per prestazioni sostenute superiori del 30 percento per il gaming.

L’A18 aggiunge anche il ray tracing accelerato tramite hardware, una funzionalità che era disponibile nei modelli iPhone 15 Pro con A17 Pro, ma è una novità per la gamma standard di iPhone . Il ray tracing accelerato tramite hardware è utile per il gaming e i modelli ‌iPhone 16‌ possono eseguire tutti i giochi di qualità console che Apple ha pubblicizzato per i modelli ‌iPhone 15 Pro‌ l’anno scorso.

Caratteristiche di A18 Pro/iPhone 16 Pro

L’A18 Pro ha la stessa CPU a 6 core dell’A18 e lo stesso Neural Engine, ma ha un core GPU in più per una GPU a 6 core invece che a 5 core.

Secondo Apple, l’iPhone 16 Pro massimizza la capacità termica con uno chassis lavorato che utilizza alluminio riciclato al 100%. È legato al telaio in titanio tramite diffusione allo stato solido ed è combinato con una sottostruttura in alluminio rivestita in grafite. La nuova architettura termica consente un miglioramento del 20 percento nelle prestazioni di gioco sostenute rispetto all’A17 Pro.

Prestazioni A18

Rispetto al chip A16 Bionic, la CPU dell’A18 Pro è più veloce del 30% e offre le stesse prestazioni consumando il 30% di energia in meno.

La GPU è il 40 percento più veloce della GPU A16 Bionic, ed è anche più efficiente. Offre le stesse prestazioni usando il 35% di energia in meno.

Il nuovo Neural Engine è 2 volte più veloce nell’apprendimento automatico rispetto al Neural Engine del chip A16 Bionic.

Prestazioni A18 Pro

La CPU A18 Pro a 6 core è più veloce del 15 percento rispetto alla CPU A17 Pro e offre le stesse prestazioni utilizzando il 20 percento di energia in meno. Apple afferma che è la CPU più veloce in qualsiasi smartphone, con acceleratori ML di nuova generazione che sono direttamente programmabili per calcoli ad alta efficienza, alta produttività e bassa latenza.

La GPU a 6 core è più veloce del 20% rispetto alla GPU dell’A17 Pro, mentre il ray tracing con accelerazione hardware è 2 volte più veloce.

Il Neural Engine aggiornato è più veloce ed efficiente del Neural Engine dell’A17 Pro. Apple afferma che le funzionalità di Apple Intelligence funzionano il 15 percento più velocemente sull’A18 Pro rispetto all’A17 Pro.

C’è un nuovo motore di visualizzazione avanzato per ProMotion, un nuovo codificatore video e un nuovo processore di segnale di immagine. Insieme, elaborano il doppio della quantità di dati per una codifica video veloce e un’efficienza migliorata.

