Ecco i dettagli della fotocamera del Galaxy S25 Ultra, solo un cambiamento in arrivo

Un noto informatore ha appena condiviso i dettagli della fotocamera del Galaxy S25 Ultra . Sfortunatamente, c’è solo un cambiamento in arrivo per il dispositivo in quel reparto. Le informazioni provengono da Ice Universe, tra l’altro.

Sono appena emersi i dettagli della fotocamera del Galaxy S25 Ultra e ci si aspetta solo un cambiamento

Il tipster si è rivolto a X per confermare che solo la fotocamera ultrawide subirà un cambiamento con il Galaxy S25 Ultra . Samsung aggiornerà quella esistente con un sensore ISOCELL JN3 da 50 megapixel con una dimensione pixel di 0,7 um.

La fotocamera principale rimarrà la stessa, così come le unità teleobiettivo e teleobiettivo periscopico. La fotocamera principale sarà ancora un’unità ISOCELL HP2 da 200 megapixel . Samsung effettuerà un piccolo aggiornamento del processo, ma il modello rimarrà invariato.

Sarà inclusa anche una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel (sensore IMX754 di Sony) che offrirà uno zoom ottico 3x. La quarta fotocamera sul retro sarà un’unità Sony IMX854 da 50 megapixel con una dimensione pixel di 0,7um e uno zoom ottico 5x.

Non siamo sicuri di cosa stia succedendo con la fotocamera frontale

Il tipster non ha menzionato la fotocamera frontale, però. Questa configurazione potrebbe deludere alcune persone, principalmente perché la fotocamera principale rimane la stessa e perché Samsung non ha in programma di aggiornare l’unità teleobiettivo.

La fotocamera principale è buona, ma è comunque un sensore da 1/1,3 pollici, mentre molti concorrenti usano sensori da 1 pollice. Quella fotocamera da 10 megapixel usa un sensore da 1/3,52 pollici, che è piuttosto datato a questo punto.

Non dubitiamo che Samsung cercherà di migliorare le cose tramite software, ma molte persone si aspettavano anche un aggiornamento hardware. Non che il Galaxy S24 Ultra stia facendo un cattivo lavoro in termini di fotocamere, perché non lo fa, per niente. Tuttavia, un hardware più potente consentirebbe a Samsung di spingere davvero le capacità della fotocamera del Galaxy S24 Ultra.

Come promemoria, il lancio del Galaxy S25 Ultra è previsto per il primo trimestre dell’anno prossimo. Molto probabilmente arriverà a gennaio 2025.

VIA