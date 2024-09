Crittografia end-to-end in arrivo per i messaggi RCS da iPhone ad Android

La GSM Association (GSMA), l’organizzazione responsabile dello sviluppo dello standard Rich Communication Services ( RCS ), ha annunciato martedì che sta lavorando per implementare la crittografia end-to-end (E2EE) per i messaggi inviati tra dispositivi Android e iPhone , anche se non è stata fornita una tempistica specifica per l’implementazione.

La notizia arriva subito dopo la recente adozione di RCS da parte di Apple con il lancio di iOS 18 , che ha sostituito gli SMS con la messaggistica ‌RCS‌ per i testi inviati agli utenti Android. Mentre l’aggiornamento apporta miglioramenti come la condivisione di contenuti multimediali ad alta risoluzione, le ricevute di lettura e gli indicatori di digitazione, manca in particolare la crittografia end-to-end.

Tom Van Pelt, direttore tecnico della GSMA, ha affermato che la prossima pietra miliare per RCS Universal Profile è “la prima implementazione di una crittografia della messaggistica standardizzata e interoperabile tra diverse piattaforme informatiche”. Questa mossa mira a colmare un divario significativo nella sicurezza della messaggistica multipiattaforma.

Attualmente, non tutti i provider ‌RCS‌ offrono E2EE. Google Messages, che ha abilitato E2EE di default per le conversazioni ‌RCS‌ lo scorso anno, è una delle eccezioni. Anche il sistema iMessage proprietario di Apple offre E2EE, ma questa protezione non si estende ai messaggi ‌RCS‌.

L’implementazione di E2EE per i messaggi RCS multipiattaforma impedirebbe a terze parti, come servizi di messaggistica o operatori di telefonia mobile, di visualizzare il contenuto dei testi. Questo ulteriore livello di sicurezza impedirebbe anche la sorveglianza statale delle comunicazioni RCS dei cittadini.

