La nuova funzionalità Community di YouTube avvicina i creatori e i fan

In precedenza, YouTube ha lanciato una manciata di nuove funzionalità all’evento Made on YouTube a New York. C’erano una serie di nuove funzionalità come nuovi strumenti AI, doppiaggio automatico, VEO per YouTube Shorts, YouTube Inspiration Tab e altro ancora. Inoltre, YouTube ha introdotto una nuova funzionalità Communities , che l’azienda descrive come “una nuova esperienza di YouTube Communities per i fan, dai fan”. La nuova funzionalità Communities su YouTube è volta a migliorare l’esperienza di coinvolgimento per i creatori e i fan.

Le community di YouTube consentono ai fan di pubblicare sui canali dei creatori

La nuova funzionalità Community di YouTube è progettata per promuovere connessioni più profonde tra i creatori e i loro fan. È uno spazio dedicato a conversazioni e connessioni. Consente ai creatori di promuovere un senso di comunità più forte attorno ai loro contenuti. Il punto forte di Community è la possibilità per i fan di avviare conversazioni nei canali dei creatori.

La funzionalità Community di YouTube è un mix di forum old-school, gruppi Facebook e subreddit. Una volta che i creatori attivano le loro community, i loro fan possono postare e le persone possono chattare tra loro. Vale la pena notare che i creatori di YouTube avranno comunque il controllo su chi può partecipare a queste conversazioni in Community.

“Il tuo angolo personale di Internet, direttamente sui canali dei creatori, diventerà un punto di riferimento per discutere di video, condividere fan art, entrare in contatto con persone che la pensano come te e creare un vivace senso di appartenenza”, ha descritto YouTube nel post del blog .

Uno spazio dedicato ai creatori e ai fan per connettersi oltre i video

La nuova funzionalità Community offre uno spazio dedicato per i creatori e i fan per connettersi oltre i singoli video e commenti. C’è uno spazio dedicato in cui i creatori possono condividere arte, connettersi e discutere di video in Community. YouTube ha affermato che i fan guidano lo spazio in Community, creando un luogo in cui “persone con idee simili possono connettersi, imparare e condividere le proprie passioni”.

Il gigante dei social media sta attualmente testando le Communities nelle app mobili con un piccolo gruppo di creatori e i loro fan. Più avanti quest’anno saranno aggiunti altri creatori e fan alla nuova esperienza. Detto questo, le Communities non saranno ampiamente disponibili almeno fino al prossimo anno.

VIA