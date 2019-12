AirPods 2 e Pro ricevono un nuovo aggiornamento

Arriva un nuovo aggiornamento per gli apprezzatissimi auricolari true-wireless di Apple: i recenti AirPods Pro e i precedenti AirPods 2 stanno ricevendo in queste ore un update che segue a stretto giro di posta quello reso disponibile il mese scorso (che fu il primo per il modello Pro). Nel momento in cui vi scriviamo, oltre alla mancanza di dettagli nel changelog ufficiale non emergono online feedback su nuove funzionalità: insomma, dovremmo restare nell’ambito di miglioramenti generali sul piano della stabilità della connessione wireless e sulle prestazioni.

Su AirPods Pro la versione del firmware passa dala 2B588 alla 2C54; per quanto riguarda invece le AirPods 2 il cambio porta la release 2C54 al posto della 2A364.

Vale la pena ricordare che per sapere se l’aggiornamento è stato portato a termine basta recarsi, sull’iDevice associato, sulla voce “Info”, sotto “Impostazioni-Generali”: è lì che si potrà verificare che la versione firmware è effettivamente cambiata a quella sopracitata.

Non è tutto: per procedere all’installazione è necessario riporre le proprie AirPods all’interno della custodia di ricarica e, allo stesso tempo, tenere quest’ultima connessa al cavo d’alimentazione.

Ad oggi AirPods Pro sono tra i regali di Natale più gettonati su Amazon. Tramite il link che troverete di seguito è possibile acquistarle scontate: Apple AirPods Pro