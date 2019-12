LG G7 One riceve Android 10 stabile

Buona notizia quella che arriva oggi e riguarda tutti i possessori di un LG G7 One. Il primo Android One dell’azienda sudcoreana sta infatti ricevendo la versione stabile di Android 10 Q, come peraltro già annunciato nel corso delle scorse settimane (era stato indicato un generico “fine dicembre” nelle comunicazioni ufficiali).

L’update è in fase di roll out e porta la versione del software alla Q910UM30d (Android Pie 9 era invece segnalato dalla sigla Q910UM20v). Il nuovo pacchetto è disponibile come di consueto via OTA, mentre il peso complessivo del download si aggira sui 740 MB.

Nel changelog non si fa cenno a troppi dettagli: al di là del major update ad Android 10 e degli immancabili miglioramenti prestazioni a livello di sistema, c’è un riferimento anche ad una qualità migliorata del comparto fotocamera e alle patch di sicurezza Google aggiornate. In realtà, però, contrariamente a quanto si possa pensare, le patch sono relative al mese di novembre 2019 e non a dicembre.

LG G7 One fu lanciato più di un anno fa, durante l’IFA di Berlino ad inizio settembre 2018, con molto entusiasmo: in quei mesi c’era il Mi A2 di Xiaomi che stava letteralmente volando, ma l’Android One dei coreani non è mai riuscito a fare breccia nel mercato.

Molto meglio LG G7 ThinQ, qui in vendita su Amazon: LG G7 ThinQ LMG710EM 6.1" 4G 4GB 64GB 3000mAh Nero