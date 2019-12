Apple: nel 2020 potrebbe arrivare un Mac “da gaming”, naturalmente molto costoso

Il settore videoludico si prepara a vivere un 2020 davvero molto interessante, con tantissime novità in arrivo. Oltre alle nuove console di Sony e Microsoft, attese per fine 2020, le nuove possibili varianti della Nintendo Switch e il potenziamento dei servizi di Google Stadia, infatti, anche Apple potrebbe valutare un ingresso del mondo gaming.

La casa di Cupertino, infatti, potrebbe essere al lavoro su di un Mac “da gaming”. Al momento, non è chiaro se il progetto in questione sia un MacBook, un iMac, un Mac Pro o un Mac Mini. Il progetto potrebbe essere presentato nel corso dell’edizione 2020 della WWDC.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo dispositivo “da gaming” di Apple dovrebbe essere di fascia molto alta, rivolgendosi quindi ad una nicchia di mercato. Al momento, infatti, si parla di un prezzo base di ben 3 mila dollari, quasi 10 volte in più rispetto al possibile prezzo delle console “next-generation” di Sony e Microsoft.

Maggiori dettagli in merito al nuovo Mac da gaming potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che la casa di Cupertino in questo 2019 oramai prossimo alla conclusione ha svelato il servizio Apple Arcade dedicato ai giochi per dispositivi mobili. Staremo a vedere se nel 2020 Apple proverà ad entrare anche nel settore gaming tradizionale.