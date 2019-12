Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe essere il nome del nuovo top di gamma coreano

Nel corso del prossimo mese di febbraio, Samsung presenterà in via ufficiale la nuova famiglia di top di gamma Galaxy S11. Secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi device della casa coreana potrebbero, in realtà, chiamarsi Samsung Galaxy S20 ed il top di gamma potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra.

Le prime informazioni di queste ore confermano che la nuova gamma S20 potrebbe essere costituita da un S20 “base”, erede diretto di S10e, un S20+, erede diretto di S10, ed il top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra che, quindi, potrebbe essere l’erede di S10+.

Da notare che, secondo l’insider Ice Universe, il termine “Ultra” non è ancora definitivo ma sarebbe solo una delle ipotesi in fase di valutazione. In ogni caso, il passaggio da S10 a S20, per quanto riguarda la nomenclatura, sembra essere confermato in via definitiva.

Ricordiamo che il nuovo top di gamma, che per ora indicheremo come Samsung Galaxy S20 Ultra, potrà contare su di un display da ben 6.9 pollici con foro per la fotocamera anteriore e su cinque fotocamere posteriori tra cui ci sarà il sensore principale da 108 Megapixel.

Ulteriori aggiornamenti sui nuovi top di gamma di casa Samsung arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.