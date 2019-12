Google Stadia, arriva la compatibilità con tutti i Chromecast Ultra

Arriva un’importante notizia che riguarda Google Stadia, il servizio di cloud gaming che Mountain View ha lanciato ormai da qualche settimana e che già sta riscontrando un successo più che buono tra gli appassionati. E’ palese che tra i punti di forza di Stadia ci sia la compatibilità con diverse piattaforme, un aspetto che d’altronde è proprio alla base del progetto, e questo punto è stato ulteriormente rafforzato dall’annuncio di oggi.

Su Twitter, infatti, l’account ufficiale di Google Stadia ha comunicato la compatibilità con tutti i Chromecast Ultra in circolazione. A tal proposito, vale la pena fare un paio di precisazioni: per prima cosa non parliamo dei modelli più datati della chiavetta di Big G, né si fa riferimento alle televisioni che l’hanno integrata di serie. In ogni modo, non è difficile prevedere che presto verranno coinvolti anche questi dispositivi. Fino ad oggi, inoltre, erano compatibili i Chromecast Ultra forniti in bundle, sia con la Founders che con la Premier Edition.

Google Stadia ha comunicato che il supporto allo streaming nativo dei titoli in catalogo (oltre alla compatibilità col controller ufficiale) sarà effettivo dopo un aggiornamento su Chromecast Ultra, attualmente in fase di rilascio: ci sarà quindi da pazientare qualche giorno prima di riceverlo.