Samsung Galaxy S10 Lite, spunta la scheda tecnica completa (con prezzo)

E’ ormai da diverse settimane che si parla con insistenza dell’arrivo di Samsung Galaxy S10 Lite. Dai tanti rumors si è presto capito che ci saremmo trovati di fronte a un top di gamma “mascherato” e l’ulteriore conferma è arrivata oggi da WinFuture. La fonte in questione ha svelato gran parte della scheda tecnica oltre al prezzo di listino previsto in Europa.

Proprio per il Vecchio Continente sarà riservata una sorpresa: a differenza dei “fratelli maggiori”, Samsung Galaxy S10 Lite sarà dotato di uno Snapdragon 855, lasciando quindi da parte i SoC Exynos. Un’aggiunta non di poco conto viste le differenze di prestazioni anche troppo evidente tra le versioni europee e statunitensi del Galaxy S10.

In ogni modo, ecco la probabile scheda tecnica di Samsung Galaxy S10 Lite che dovrebbe prima di tutto arrivare con display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione in Full HD+ e aspect ratio pari a 19.5:9. Il già citato Snapdragon 855 sarà poi accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (di tipo UFS 2.0) espandibile fino a 1 TB tramite micro SD.

Occhio al comparto fotografico: la tripla fotocamera posteriore sarà caratterizzata da un sensore principale da 48 MP (f/2.0) dotato di stabilizzazione tilt-OIS, oltre che da un super grandangolare da 12 MP e uno da 5 MP per le macro. La selfie-cam, integrata in un foro sul display, è invece da 32 MP (f/2.2). Chiudono il cerchio una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 45 W tramite USB di tipo C e Android 10 di serie. Samsung Galaxy S10 Lite sarà disponibile in Europa a 679,99 euro nelle versioni in nero, bianco e blu.