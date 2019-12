Wind offre sino a 100 GB a 7,99 Euro al mese agli ex clienti

Se siete ex clienti Wind tenete d’occhio gli SMS in arrivo oppure recativi in un negozio Wind. L’operatore, infatti, ha avviato una nuova campagna winback offrendo ai suoi ex clienti la possibilità di tornare in Wind attivando un’offerta senza dubbio molto vantaggiosa.

La nuova proposta di Wind prevede la possibilità di sfruttare minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Per chi sceglierà l’addebito su conto corrente o carta di credito, invece, i GB disponibili ogni mese diventeranno ben 100 GB.

Le offerte in questione sono attivabili direttamente in negozio con un costo complessivo (contributo di attivazione e costo SIM) pari a 21,99 Euro una tantum (è previsto un addebito extra di 15 o 27 Euro a seconda dell’offerta attivata se la SIM non resterà attiva per almeno 24 mesi).

Da notare che i clienti Iliad o di operatore virtuali come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce possono attivare online l’offerta All Inclusive 50 Flash + che offre minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al costo di 6,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta è possibile collegarsi al sito ufficiale di Wind.

L’offerta prevede un costo iniziale di 16,99 Euro che comprende il primo mese, l’attivazione, il costo e la spedizione della SIM all’indirizzo indicato. E’ possibile prenotare il ritiro della SIM anche in un negozio Wind.