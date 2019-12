Samsung Galaxy S9 e S9+, ecco la terza beta di Android 10

Ad appena nove giorni di distanza dal precedente aggiornamento, Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo in queste ore la terza beta di Android 10 (con personalizzazione One UI 2.0). Si tratta ovviamente di un ulteriore passo in avanti verso il rilascio della versione stabile previsto, come abbiamo avuto modo di ripetere in più occasioni, nel corso del mese di gennaio (Italia compresa).

Insomma, il programma d’aggiornamento va avanti a gonfie vele e probabilmente siamo già sulla retta finale: il fatto stesso che nel changelog ufficiale non si faccia menzione a nuove funzionalità e che i bug risolti siano appena quattro, lascia pensare che già nei primi giorni del prossimo mese possa arrivare il major update per il top di gamma di inizio 2018.

Nel momento in cui vi scriviamo i firmware identificati con le sigle G960FXXU7ZSL9 e G965FXXU7ZSL9 sono in rilascio per i Samsung Galaxy S9 e S9+ in circolazione in India. Nelle prossime ore dovrebbero comunque essere coinvolti i modelli anche degli altri paesi inclusi nel programma di beta testing (l’Italia, in questo caso, è esclusa).

L’aggiornamento, disponibile via OTA per chi ha installato la beta precedente, ha un peso di poco meno di 365 MB e, udite udite, porta con sé già le patch di sicurezza Android di gennaio 2020.

