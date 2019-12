Huawei P Smart 2019, disponibile una pre-release di Android 10

Huawei comincia alla grande la settimana con un’importante novità per uno degli smartphone di fascia media più apprezzati di quest’anno. Parliamo di Huawei P Smart 2019 che in queste ore sta ricevendo una pre-release della EMUI 10, basata su Android 10 Q.

E’ importante sottolineare che questa versione era disponibile già da qualche giorno e si poteva installare tramite HiCare; ora, invece, è arrivata la disponibilità anche via OTA e il roll out dovrebbe essere partito a livello globale; insomma, se non è ancora arrivata la notifica, sarà soltanto questione di giorni.

Vale la pena ricordare, come sempre in questi casi, che trattandosi di una pre-release l’installazione è consigliata solo nel caso in cui si possa “sopportare” qualche bug che di certo accompagnerà il firmware. La build è la POT-LX1 10.0.0.134 (C432E3R1P3) e, viste le dimensioni degne di un major update, è consigliabile effettuare il download sotto copertura Wi-Fi.

Le novità segnalate nel changelog sono le solite che abbiamo già avuto modo di vedere sugli altri smartphone Huawei e Honor che hanno ricevuto la EMUI 10: dal magazine design alla dark mode di default passando per lo stile Morandi che ridisegna tutta la grafica dell’interfaccia.

Huawei P Smart 2019 è disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo: Huawei P smart 2019 15,8 cm (6.21") 3 GB 64 GB Dual SIM ibrida 4G Blu 3400 mAh