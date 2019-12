Huawei P40 potrebbe avere di serie un caricabatterie da record

Di Huawei P40 si parla ormai già da diverse settimane e i rumors si sono focalizzati per il momento soprattutto sul comparto fotografico che, tanto per cambiare, sarà probabilmente il fiore all’occhiello del nuovo esponente della serie. Le indiscrezioni, a dire il vero, hanno riguardato anche la batteria che dovrebbe non solo vantare una maggior capacità ma anche il supporto ad una ricarica veloce Supercharge da primato.

Non è un caso, allora, che nelle ultime ore su Weibo sia spuntata un'immagine del presunto caricabatterie di Huawei P40 con capacità di ricarica, udite udite, pari a 65 W. Si tratterebbe di un vero record considerato che ad oggi si avvicinerebbero solo i 55 W di Huawei Mate X 5G. Tanto per intenderci, il P30 ha un caricatore da 40 W.

Non è tutto: le voci parlano della possibilità di avere l’accessorio di serie, quindi già presente nella confezione di vendite del futuro top di gamma. Su quest’ultimo punto al momento c’è qualche altra fonte discordante e che parla della possibilità di una vendita separata con abbinato un cavetto lungo un metro di tipo dual Type-C. In ogni caso sarà di certo una delle “feature killer” dell’attesissimo Huawei P40.