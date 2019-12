Huawei P30 Lite in Midnight Black a 229,98 euro su Amazon!

Con l’avvicinarsi del Natale su Amazon fioccano le offerte degne (e in alcuni casi anche migliori) del recente Black Friday. Oggi, ad esempio, sulla popolare piattaforma di e-commerce abbiamo scovato un’ottima proposta che vede come protagonista Huawei P30 Lite, quello che da tanti è considerato uno dei migliori mid-range di questo 2019.

Ebbene, la versione economica del top di gamma è in vendita a 229,98 euro: il prezzo comprende la spedizione in tutta Italia (gestita da Amazon), mentre il rivenditore (Msales) gode di ottimi feedback in questi ultimi mesi. A differenza delle altre offerte simili delle scorse settimane, inoltre, il modello a 229,98 euro è sì quello in Midnight Black ma con cinque euro in più si può optare per la colorazione Peacock Blue, apprezzatissima dagli utenti italiani.

Huawei P30 Lite è un medio gamma di tutto rispetto, forte di una scheda tecnica solida e di un prezzo conveniente. Il display è un LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+, mentre il processore a bordo è un Kirin 710 con 4 GB di memoria RAM a supporto e 128 GB di storage interno. Sul retro, inoltre, c’è una tripla fotocamera posteriore, mentre la batteria è nella norma, da 3.340 mAh.

Per approfittare dell’offerta e portare a casa Huawei P30 Lite a 229,98 euro basterà cliccare qui: Huawei P30 Lite Midnight Black 6.15" 4gb/128gb Dual Sim