Huawei P40, rivoluzione in vista per la batteria?

Tra le tante specifiche top di Huawei P40 potrebbe esserci una killer-feature che di certo catturerà l’attenzione di tantissimi appassionati. Il motivo? Parliamo della batteria, uno degli aspetti che più vengono presi in considerazione nel momento in cui si acquista uno smartphone.

Ebbene, il prossimo top di gamma dell’azienda cinese potrebbe essere il primo in assoluto a vantare celle in grafene che porterebbero svariati vantaggi alla batteria. Più in particolare si va dai tempi di ricarica molto più brevi a dimensioni totali più contenute, passando per una miglior resistenza (e di conseguenza una maggior durata) rispetto alle batterie attuali al litio che sono presenti sugli smartphone di questa generazione.

In realtà si tratta di una notizia praticamente ufficiale visto che è stato l’account Twitter della divisione francese di Samsung ad annunciarlo. Stando agli ultimi rumors la batteria di Huawei P40 Pro dovrebbe arrivare ad una capacità di 5.000 mAh ed è per questo che i 45 minuti di ricarica cui si fa riferimento nel tweet in questione appaiono davvero un ottimo risultato.

Senza dimenticare che in quanto a dimensioni si parla di un -30% che, ovviamente, consentirebbe o di migliorare il livello di altre componenti interne o di aumentare la capacità stessa della batteria mantenendo lo stesso volume.

