Samsung Galaxy A20e riceve le patch di dicembre (anche in Italia)

Il 2019 di Samsung è stato caratterizzato non solo dal rilancio in grande stile della gamma Galaxy A che comprende smartphone di fascia media (dai più economici ai più costosi) ma anche dalla grandissima attenzione che il colosso coreano ha riservato a questi device sul piano degli aggiornamenti.

Ad ulteriore dimostrazione di ciò, oggi arriva la notizia del rilascio di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A20e con all’interno le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di dicembre. Il tutto mentre alcuni celebrati top di gamma di altre aziende sono ancora fermi agli update di novembre.

Da sottolineare che l’aggiornamento in questione è già disponibile anche in Italia (ci sono diversi feedback in giro) sui modelli non brandizzati. La build è contrassegnata dalla sigla A202FXXS2ASL1 ed ha un peso complessivo di poco superiore a 600 MB. Oltre alle patch di dicembre e ai miglioramenti di stabilità del sistema citati nel changelog ufficiale, è lecito quindi aspettarsi anche qualche novità sul piano software non annunciata dall’azienda.

E’ utile ricordare, inoltre, che il nuovo firmware è ancora basato su Android Pie 9: stando alle tempistiche ufficiali, Samsung Galaxy A20e (in vendita su Amazon su questa pagina: Samsung Galaxy A20e Display 5.8", 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blue) dovrebbe ricevere il major update ad Android Q nel corso della prossima primavera.