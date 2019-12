Samsung Galaxy Fold sold-out sullo store ufficiale

Samsung Galaxy Fold è stato protagonista di un’autentica odissea nel 2019 ma il produttore coreano, a conti fatti, sembra aver limitato i danni. Anzi: Samsung è riuscita a preparare il terreno in modo ottimale in vista del lancio della seconda generazione che, lo ricordiamo, dovrebbe arrivare già nella prima metà del prossimo anno.

La notizia del giorno potrebbe essere interpretata proprio in quest’ottica: sullo store ufficiale dell’azienda, infatti, Samsung Galaxy Fold è stato dichiarato ufficialmente sold-out. Insomma, le poche speranze di chi immaginava poter acquistare un modello della prima, e costosissima, generazione si sono radicalmente ridotte visto che ad oggi non è complicato prevedere che lo smartphone non tornerà ad essere disponibile.

Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe essere protagonista di un radicale cambio di “filosofia” rispetto all’attuale modello: sarà proprio il display pieghevole ad essere protagonista della “rivoluzione“, con la piegatura in orizzontale (in pratica sarà come avere un vecchio “smartphone a conchiglia) invece di quella verticale del primo Galaxy Fold.

Le prime foto reali del device, trapelate nei giorni scorsi (le potrete vedere qui), hanno messo poi in evidenza anche la presenza di un foro sul display, al centro e in alto proprio come sul Galaxy Note 10, e un mini-schermo sulla parte esterna dello smartphone che dovrebbe fungere per svolgere operazioni secondarie e visualizzare notifiche.