iPhone 11 128 GB in offerta a 789 Euro su Amazon

La consegna è prevista dopo Natale ma l’offerta è comunque da prendere in considerazione se si sta valutando l’acquisto di un nuovo iPhone. Tra le offerte Amazon di oggi, infatti, c’è anche il nuovo iPhone 11 da 128 GB che viene proposto ad un prezzo di 789 Euro (quindi con 100 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino) sino ad esaurimento scorte.

Il modello in offerta presenta la colorazione RED ed è venduto e spedito da Amazon. La consegna è prevista per la fine di questa settimana, dopo la pausa natalizia. Ecco il link per sfruttare l’offerta dedicata ad iPhone 11 da 128 GB.

Segnaliamo, inoltre, che su Amazon è ancora in offerta l’ottimo iPhone XS da 256 GB che, al momento, è la soluzione migliore (per rapporto qualità/prezzo) per chi è in cerca di un nuovo iPhone con display OLED. Lo smartphone viene proposto in sconto ad un prezzo di 847 Euro.

Anche in questo caso, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon mentre la colorazione in offerta è la Oro. Come per iPhone 11, anche qui la consegna è prevista dopo Natale e l’offerta è limitata a poche unità a disposizione. Ecco il link per sfruttare la nuova offerta:

