Tranquilli, OxygenOS non avrà mai la pubblicità

Pete Lau, CEO e co-fondatore dell’azienda, ha partecipato oggi ad un evento di settore in Cina ed ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul futuro di OnePlus. Uno dei temi toccati dal giovane dirigente è quello relativo alla personalizzazione software del brand, l’amatissima OxygenOS.

Per Lau ricorda come va tenuta in considerazione sempre la filosofia di base di OnePlus: mettere davanti a tutto l’esperienza utente. “Non introdurremo alcuna novità che possa arrecare disturbo ai nostri utenti. Le mancate entrate economiche? Nel momento stesso in cui viene realizzato un prodotto c’è un modello di business relativo che permette all’azienda di guadagnare”.

Un altro tema molto interessante è quello relativo all’attenzione quasi maniacale che OnePlus mette nei dettagli dei propri smartphone. Lau ha confermato che, ad esempio, una delle grandi innovazioni di quest’anno da parte della sua azienda è quella relativa ai nuovi display con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz: “Oggi la differenza tra device di fascia media e top di gamma la fanno i dettagli ed è per questo che abbiamo investito tanto nei nuovi schermi. Se usi un display a 90 Hz non torni poi indietro ai 60 Hz”.

Per finire, anche un’anticipazione dal punto di vista commerciale. A settembre, in India, è stata lanciata OnePlus TV (due modelli inizialmente previsti nella gamma): l’obiettivo nel 2020 è quella di un arrivo anche in Cina del nuovo dispositivo.