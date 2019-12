iPhone XS e XS Max protagonisti delle offerte Amazon di oggi

Se volete regalare o regalarvi un nuovo iPhone durante questo periodo natalizio, vi segnaliamo che su Amazon sono ancora in offerta gli ottimi iPhone XS e iPhone XS Max, i due top di gamma del 2018 di Apple che, grazie al prezzo sempre più contenuto, rappresentano oggi delle opzioni interessantissime per chi cerca uno smartphone della casa di Cupertino.

iPhone XS è disponibile, nell’ottima variante da 256 GB, ad un prezzo di appena 826 Euro, quasi 200 Euro in meno rispetto alla migliore offerta del web per iPhone 11 Pro da 64 GB e circa 350 Euro in meno rispetto alla migliore offerta del web per iPhone 11 Pro da 256 GB. Ecco il link:

Per chi preferisce i display più grandi, iPhone XS Max può davvero rappresentare l’opzione ideale. Lo smartphone, infatti, viene proposto ad un prezzo di 990 Euro su Amazon. In questo caso, l’offerta riguarda la versione da 64 GB. La versione da 256 GB costa, invece, 1199 Euro. In entrambi i casi, il risparmio rispetto ai prezzi attuali di iPhone 11 Pro Max è notevole. Ecco il link alle offerte:

Le offerte sono disponibili sino ad esaurimento scorte. Il consiglio, per chi è interessato alle offerte, è di completare subito l’acquisto.

