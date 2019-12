iPhone XS: in super-offerta su Amazon le varianti da 64 GB e 256 GB

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per l’ottimo iPhone XS. Lo smartphone di Apple, infatti, viene proposto ad un prezzo decisamente scontato caratterizzandosi come uno dei prodotti più interessanti del momento. Se state cercando un iPhone da regalare a Natale, quest’offerta potrebbe fare al caso vostro.

Attualmente, infatti, Amazon propone l’iPhone XS da 64 GB al prezzo di 716 Euro mentre il modello da 256 GB, sicuramente molto più interessante per chi prevede di fare un utilizzo “intenso” del proprio smartphone, è disponibile con un prezzo di 873 Euro. In entrambi i casi, acquistando l’iPhone XS oggi è prevista la consegna entro Natale.

Ecco i link per sfruttare le offerte Amazon su iPhone XS:

Se cercate uno smartphone di dimensioni più grandi, vi segnaliamo che, attualmente, XS Max parte da 999 Euro, prezzo relativo alla versione da 64 GB. Ecco il link:

Le offerte proposte sono valide sino ad esaurimento scorte. Se siete interessati ad uno degli iPhone proposti in sconto da Amazon fareste bene a concludere l’acquisto nel minor tempo possibile per evitare di perdere un’occasione d’oro per acquistare ad un ottimo prezzo XS e XS Max.

Ricordiamo che per essere aggiornati su tutte le migliori offerte tech potete seguire il nostro canale Telegram.