OnePlus 8: nuovi dettagli sulle tre varianti in arrivo

Nel corso della prossima primavera (probabilmente a maggio ma non è escluso un debutto anticipato) OnePlus presenterà i nuovi OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite. Già da qualche giorno i tre nuovi smartphone della casa cinese hanno iniziato ad essere protagonisti di rumors ed indiscrezioni. In queste ore, nuove conferme ci permettono di analizzare in anticipo quelle che saranno le specifiche dei nuovi device.

Come prima cosa, viene confermata la presenza del SoC MediaTek Dimensity 1000 per il OnePlus 8 Lite mentre i OnePlus 8 e 8 Pro avranno il SoC Snapdragon 865. Per quanto riguarda RAM e storage, invece, il Lite avrà 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. I OnePlus 8 e 8 Pro, invece, potranno contare anche su di una variante top da 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno.

Da notare, inoltre, che sia l’8 che l’8 Pro avranno un display con refresh rate di 120 Hz con il modello Pro che avrà una risoluzione di 1440p. Da notare che il Pro avrà anche la certificazione IP68 ed una batteria da 4.500 mAh (la batteria sarà da 4.000 mAh sia per l’8 che per l’8 Lite). Maggiori dettagli sui nuovi smartphone di OnePlus arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.