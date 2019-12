Xiaomi: il 2020 sarà l’anno del 5G con 10 smartphone in arrivo

Xiaomi sarà uno dei principali costruttori a sostenere la crescita del 5G nel corso dei prossimi mesi. Per tutto il 2020, infatti, la casa cinese ha in programma il lancio di almeno 10 smartphone dotati del supporto al 5G. In sostanza, a partire da gennaio Xiaomi lancerà quasi un nuovo smartphone 5G al mese con l’obiettivo di diventare l’azienda di riferimento per chi è in cerca di un dispositivo in grado di supportare il nuovo standard di connettività.

Ricordiamo che Xiaomi ha già svelato il primo smartphone 5G del nuovo anno, il nuovo Redmi K30 5G che sarà in vendita da inizio 2020 in Cina ed arriverà, nel corso dei mesi successivi, anche sui mercati internazionali ed, in particolare, in Europa (probabilmente con il marchio Xiaomi). In cantiere c’è poi il lancio del nuovo Xiaomi Mi 10 da cui deriveranno molti altri prodotti nel corso dei prossimi mesi.

La casa cinese sfrutterà al massimo i due nuovi SoC di Qualcomm, il top di gamma Snapdragon 865, che sarà montato dal Mi 10 e dal futuro Redmi K30 Pro, ed il mid-range Snapdragon 765G, che troviamo tra le specifiche del già citato Redmi K30 5G. Ulteriori dettagli sulle strategie di Xiaomi per il 5G arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.