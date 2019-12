Vodafone punta gli ex clienti con una nuova offerta da 50 GB a 7 Euro al mese

Per tutto il periodo natalizio (sino al prossimo 27 di dicembre) gli ex clienti Vodafone che riceveranno il tradizionale SMS “Torna a Vodafone” potranno passare all’operatore rosso attivando la nuova offerta Vodafone Special Unlimited. Questa tariffa speciale mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G al costo periodico di 7 Euro al mese.

L’offerta Vodafone Special Unlimited è disponibile nei negozi Vodafone, per i soli utenti che riceveranno l’SMS, entro il prossimo 27 di dicembre. Da notare che l’offerta è disponibile con attivazione gratis mentre il costo della SIM è di 10 Euro con 5 Euro di credito. Per effettuare il passaggio sarà necessario effettuare anche una ricarica iniziale il cui importo è a discrezione del rivenditore (l’importo minimo è di almeno 10 Euro). Complessivamente, quindi, il passaggio costerà all’incirca 20-25 Euro.

Secondo le prime testimonianze, l’offerta Special Unlimited viene inviata agli ex clienti Vodafone senza una precisa selezione di operatori (non si tratta di una “operator attack”). L’offerta è stata inviata ad ex clienti passati ad ho. oppure a TIM o ancora ad Iliad.

Se siete ex clienti Vodafone e siete interessati all’offerta Special Unlimited tenete d’occhio gli SMS in arrivo nel corso dei prossimi giorni.