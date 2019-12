Quante volte ti è arrivata una sanzione amministrativa per eccesso di velocità? Ebbene, la tecnologia può venirti in auto perché, questa volta, parleremo delle migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox.

Prima di cominciare a entrare nel vivo, però, una piccola premessa: sono tutti metodi legali e certificati, quindi non hai alcun problema a installare le applicazioni sul tuo smartphone. Inoltre, mediamente sono aggiornate, se non in tempo reale, in maniera tempestiva e, quindi, appena vedi qualche avvertenza devi rallentare (fermo restando che tu i limiti di velocità debba rispettarli comunque).

Le app che ti mostriamo sono sia per iOS che per Android, quindi puoi installarle tranquillamente su iPhone, Samsung Huawei e diversi altri smartphone.

Le migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox: Google Maps

Dopo tantissime richieste da parte di centinaia di migliaia di utenti (e forse anche di più), pure Google Maps (disponibile sia per iOS che su GooglePlay) si è finalmente dotata di un sistema che segnala gli autovelox. Come spesso accade, però, quando l’azienda di Mountain View mutua una funzionalità che hanno altri, la perfezione in modo tale da renderla, se non unica, quantomeno speciale.

Infatti, per sapere se ci sono autovelox sul tuo tragitto devi svolgere esattamente le stesse funzioni di sempre: apri l’icona, decidi il luogo e di arrivo e premi ‘Avvia’ o ‘Ottieni indicazioni’. A questo punto, però, prima che tu digiti la call to action, l’app stradale di Google ti segnala nella mappa già quali sono i possibili punti dove sono presenti gli autovelox.

Ovviamente, non è solo questo, anzi. Ci sono almeno tre peculiarità da segnalare. La prima è che Google Maps ti permette di interagire con gli altri utenti chiedendoti se quell’autovelox presente sull’app ci sia effettivamente. Inoltre, verrai avvisato anche della presenza dei T-Red, installazioni inserite sopra i semafori che rilevano se passi con il rosso. Infine, nel momento in cui ti stai avvicinando all’autovelox parte un segnale acustico che ti invita a rallentare, qualora stessi superando la velocità consentita.

Le migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox: Waze

Tra le migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox non poteva mancare Waze (scaricabile da App Store e da Google Play), una delle applicazioni più famose per quanto riguarda i navigatori stradali.

Tutor (che sono diversi dagli autovelox, non dimenticarlo), T-Rex e autovelox: non c’è nulla di segreto per Waze che ti segnala 500 metri prima la presenza di un qualsiasi rilevatore di velocità. Per non distrarti alla guida, oltre ad attivare un segnale visivo, fa partire dei piccoli rumori inconfondibili per farti rallentare in tempo ed evitare la multa.

Così come Google Maps, anche Waze permette una collaborazione tra gli utenti stessi che possono segnalare a vicenda, o anche all’app stesso, qualche modifica che c’è sulla strada, ad esempio come l’installazione di un rilevatore oppure, al contrario, la sua disinstallazione.

Tra le altre cose, Waze segnala anche i distributori di carburante più economici, eventuali ZTL in arrivo, incidenti che possono avvenire lungo la strada e ti calcola in tempo reale quanto tempo occorre per arrivare a destinazione. Un’app completa e, per questo, tra le più scaricate.

Le migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox: Autovelox Fissi e Mobili

Chi l’ha detto che un’app deve sapere fare tutto? La terza applicazione iOS e Android che ti presentiamo per evitare le multe dell’autovelox si chiama ‘Autovelox Fissi e Mobili‘ (scaricabile anch’essa da App Store e da Google Play).

L’interfaccia è molto semplice e, soprattutto, funzionale. Tra le caratteristiche, non possiamo non segnalare la possibilità di avere la posizione dove è stata parcheggiata la propria auto. Di’ la verità: quante volte ti è capitato di aver dimenticato dove aver messo la tua vettura? Con questa app non devi più preoccuparti.

Ovviamente, è in grado di segnalare autovelox fissi, mobili e anche le fotocamere presenti, utile soprattutto per tutte quelle postazioni che non sono fissi. Lavora anche in background, sfruttando le mappe di Google Maps e ti avvisa anche se non hai attivato l’app.

Il database è aggiornato praticamente in tempo reale, poiché sono gli utenti stessi a collaborare per (auto)offrirsi un servizio sempre migliore.

Le migliori app iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox: Radarbot

L’ultima app che ti presentiamo in questo approfondimento sulle migliori applicazioni iOS e Android per evitare le multe dell’autovelox si chiama ‘Radarbot‘, scaricabile ovviamente su App Store e Google Play.

Questa app è estremamente utile perché rileva tutto ciò che ha a che fare con i sensori di individuazione di velocità: dispositivi fissi, mobili, sistema di rilevazione in galleria, tutor, i semafori con il T-rex e tutto ciò che può costituire un ‘rischio’ di multe.

Se fosse ‘solo’ questo, sarebbe un’app come tutte le altre. Ma le caratteristiche non finiscono qui: l’aggiornamento avviene in tempo reale, c’è un tachimetro professionale (che fa partire un avviso sonoro qualora superi il limite di velocità indicato) e, oltre, appunto, a segnalarti un possibile tutor, ti dice anche qual è il limite massimo di velocità fino al quale ti puoi spingere.

Inoltre, ti mette a disposizione quattro possibilità di visualizzazione in modo da scegliere quale è più comoda per te. Tutto qua? Mancano due cose: vibrazione sonora per i motociclisti e, quando ti stai avvicinando a un possibile rilevatore, la distanza che intercorre, appunto, tra te e il rilevatore.

Sei pronto a dire baste alle multe? Scarica l’app che ti si addice di più!