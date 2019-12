Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite potrebbero debuttare al CES 2020

Samsung si prepara a lanciare i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite. I due smartphone, che andranno a posizionarsi tra la gamma Galaxy A ed i top di gamma Galaxy S10 e Note 10, verranno presentati nel corso del prossimo mese di gennaio, dopo diverse settimane di rumors ed indiscrezioni.

Secondo un report di queste ore, i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite dovrebbero debuttare al CES 2020 di Las Vegas ad inizio gennaio. Subito dopo la presentazione, i nuovi smartphone entreranno in fase di preordine mentre l’effettiva data di uscita internazionale dovrebbe essere fissata per la seconda metà del 2020.

Per quanto riguarda i prezzi, il Samsung Galaxy S10 Lite, che dovrebbe montare lo Snapdragon 855, costerà all’incirca 679 Euro mentre il Note 10 Lite, che riprenderà il SoC Exynos 9810 del Note 9, costerà 609 Euro. Al momento, non è chiaro se i due smartphone verranno commercializzati in tutti i mercati internazionali oppure se, in base al mercato, Samsung renderà disponibile solo uno dei due smartphone.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi “Lite” di Samsung arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati ai due device che arriveranno sul mercato nel corso del mese di gennaio.