Redmi K20 inizia a ricevere Android 10, poi toccherà allo Xiaomi Mi 9T

Xiaomi ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11 per il Redmi K20, lo smartphone di fascia media con SoC Snapdragon 730G che ha riscosso ottimi risultati nel corso degli ultimi mesi. L’aggiornamento è riservato al mercato cinese ed ha un peso di 2.3 GB.

L’avvio del rollout dell’aggiornamento ad Android 10 per Redmi K20 è una conferma dell’imminente arrivo dell’aggiornamento alla nuova versione di Android con la MIUI 11 anche per lo Xiaomi Mi 9T, la versione destinata al mercato europeo del Redmi K20 che, naturalmente, integra anche i servizi Google.

L’update ad Android 10 per Xiaomi Mi 9T potrebbe arrivare entro la fine del 2019 o, al massimo, ad inizio del 2020. Al momento, Xiaomi non ha confermato ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di aggiornamento ma è molto probabile che non sarà necessario attendere molto prima di registrare l’avvio del rollout dell’update in Europa. Ulteriori novità sull’aggiornamento arriveranno nei prossimi giorni.

Dotato di display AMOLED con fotocamera a scomparsa e SoC Snapdragon 730G, lo Xiaomi Mi 9T è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Il device, nell’ottima variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, è acquistabile a partire da circa 300 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link all’acquisto: